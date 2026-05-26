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Concert de Trobairitz Musique médiévale Guilvinec

Concert de Trobairitz Musique médiévale Guilvinec mardi 25 août 2026.

Ville : 29730 Guilvinec

Département : Finistère

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Tarif :

Guilvinec

Concert de Trobairitz Musique médiévale

Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Une visite en pays occitan, des textes oubliés dans la poussière des manuscrits, des musiques disparues dans les limbes du temps passé ; une poésie féminine ressuscitée.   .

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 03 85 96 19 

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English :

L’événement Concert de Trobairitz Musique médiévale Guilvinec a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden

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