Concert de Trobairitz Musique médiévale Guilvinec
Concert de Trobairitz Musique médiévale Guilvinec mardi 25 août 2026.
Guilvinec
Concert de Trobairitz Musique médiévale
Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Une visite en pays occitan, des textes oubliés dans la poussière des manuscrits, des musiques disparues dans les limbes du temps passé ; une poésie féminine ressuscitée. .
Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 03 85 96 19
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English :
L’événement Concert de Trobairitz Musique médiévale Guilvinec a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden
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