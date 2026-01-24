Troc et puces Stade municipal Guilvinec

Troc et puces Stade municipal Guilvinec samedi 15 août 2026.

Troc et puces

Stade municipal Rue Lagad Yar Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-08-15
Le rendez-vous de l’été pour dénicher les bonnes affaires !

Organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers de Cap Caval.   .

Stade municipal Rue Lagad Yar Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 58 59 16 48 

