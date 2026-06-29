AGENDA · Guilvinec
Forum des associations Guilvinec
samedi 5 septembre 2026 · Guilvinec
Informations pratiques
Guilvinec
Forum des associations
18 rue de Méjou Bihan Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les activités 2026/2027 et inscrivez-vous ! .
18 rue de Méjou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56
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English :
L’événement Forum des associations Guilvinec a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden
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