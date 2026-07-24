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AGENDA · Saujon

Concert de trompette et d’orgue Eglise de Saujon Saujon

mardi 18 août 2026 · Eglise de Saujon · Saujon

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise de Saujon
Adresse
34 Place du Général de Gaulle
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Concert de trompette et d’orgue

Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Concert de trompette et d’orgue avec Pauline Koundouno-Chabert et Jean Pradère.
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Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 10 29 63 

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English :

Trumpet and Organ Concert featuring Pauline Koundouno-Chabert and Jean Pradère.

L’événement Concert de trompette et d’orgue Saujon a été mis à jour le 2026-07-24 par Mairie de Saujon

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