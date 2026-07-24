Concert de trompette et d’orgue Eglise de Saujon Saujon

Informations pratiques

Saujon

Concert de trompette et d’orgue

Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Concert de trompette et d’orgue avec Pauline Koundouno-Chabert et Jean Pradère.

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Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 10 29 63

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English :

Trumpet and Organ Concert featuring Pauline Koundouno-Chabert and Jean Pradère.

L’événement Concert de trompette et d’orgue Saujon a été mis à jour le 2026-07-24 par Mairie de Saujon