Concert de trompette et d’orgue Eglise de Saujon Saujon
mardi 18 août 2026 · Eglise de Saujon · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Concert de trompette et d’orgue
Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Concert de trompette et d’orgue avec Pauline Koundouno-Chabert et Jean Pradère.
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Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 10 29 63
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English :
Trumpet and Organ Concert featuring Pauline Koundouno-Chabert and Jean Pradère.
L’événement Concert de trompette et d’orgue Saujon a été mis à jour le 2026-07-24 par Mairie de Saujon
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