Concert de Urge + Sure La Ferronnerie Jurançon

Informations pratiques

Jurançon

Concert de Urge + Sure

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30 23:30:00

Date(s) :

2026-09-30

URGE

https://urge-band.bandcamp.com/album/here-after

Post-Punk avec des membres et ex-membres de Bruit =, M83, Plebeian Grandstand.

URGE ou la volonté de deux musiciens issus de Plebeian Grandstand de s’éloigner de leurs terres métal extrême pour laisser la mélancolie infiltrer leur musique.

SURE

https://suredancedie.bandcamp.com

Le trio français SURE continue d’explorer un désarroi post-moderne, qui se déverse en mélodies viscérales, portées par une rythmique irrésistiblement dance-floor, et une voix qui s’autorise des grands écarts jusqu’à la synth-pop. .

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net

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English : Concert de Urge + Sure

L’événement Concert de Urge + Sure Jurançon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pau