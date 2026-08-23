Concert de Urge + Sure La Ferronnerie Jurançon
mercredi 30 septembre 2026 · La Ferronnerie · Jurançon
Informations pratiques
Jurançon
Concert de Urge + Sure
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:30:00
fin : 2026-09-30 23:30:00
Date(s) :
2026-09-30
URGE
https://urge-band.bandcamp.com/album/here-after
Post-Punk avec des membres et ex-membres de Bruit =, M83, Plebeian Grandstand.
URGE ou la volonté de deux musiciens issus de Plebeian Grandstand de s’éloigner de leurs terres métal extrême pour laisser la mélancolie infiltrer leur musique.
SURE
https://suredancedie.bandcamp.com
Le trio français SURE continue d’explorer un désarroi post-moderne, qui se déverse en mélodies viscérales, portées par une rythmique irrésistiblement dance-floor, et une voix qui s’autorise des grands écarts jusqu’à la synth-pop. .
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net
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English : Concert de Urge + Sure
L’événement Concert de Urge + Sure Jurançon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pau
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