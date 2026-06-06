Concert de violon, musique baroque Église Notre Dame de Milhac Cancon
Concert de violon, musique baroque Église Notre Dame de Milhac Cancon dimanche 9 août 2026.
Cancon
Concert de violon, musique baroque
Église Notre Dame de Milhac Route de Milhac Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Axelle Girard (violon) vous propose un concert hors du temps dans un lieu chargé d’histoire.
Concert organisé au profit de la restauration de l’église Notre Dame de Milhac.
Axelle Girard (violon) vous propose un concert hors du temps dans un lieu chargé d’histoire.
Concert organisé au profit de la restauration de l’église Notre Dame de Milhac. .
Église Notre Dame de Milhac Route de Milhac Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 60 24
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English : Concert de violon, musique baroque
Axelle Girard (violin) offers a timeless concert in a place steeped in history.
Concert organized in aid of the restoration of Notre Dame de Milhac church.
L’événement Concert de violon, musique baroque Cancon a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Coeur de Bastides
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