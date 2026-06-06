Concert de violon, musique baroque Église Notre Dame de Milhac Cancon dimanche 9 août 2026.

Cancon

Concert de violon, musique baroque

Église Notre Dame de Milhac Route de Milhac Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Axelle Girard (violon) vous propose un concert hors du temps dans un lieu chargé d’histoire.

Concert organisé au profit de la restauration de l’église Notre Dame de Milhac.

Axelle Girard (violon) vous propose un concert hors du temps dans un lieu chargé d’histoire.

Concert organisé au profit de la restauration de l’église Notre Dame de Milhac. .

Église Notre Dame de Milhac Route de Milhac Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 60 24

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English : Concert de violon, musique baroque

Axelle Girard (violin) offers a timeless concert in a place steeped in history.

Concert organized in aid of the restoration of Notre Dame de Milhac church.

L’événement Concert de violon, musique baroque Cancon a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Coeur de Bastides