Concert de violons – Musiques de films, Chateau de Thoiry, Thoiry

Informations pratiques

Concert de violons – Musiques de films Samedi 26 septembre, 20h00 Chateau de Thoiry Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T21:00:00+02:00

Laissez-vous emporter par la magie des musiques de films dans un cadre intimiste, éclairé à la lueur des bougies.

Interprété par l’ensemble Vivasei composé de 6 violons et 1 violoncelle, ce concert vous propose une sélection de musiques de films spécialement choisies pour leur beauté à travers les cordes.

Dans l’atmosphère chaleureuse de notre salon, profitez d’une heure de musique où chaque note prend une dimension unique.

Chateau de Thoiry 2 Rue du Pavillon de Montreuil, 78770 Thoiry, France Thoiry 78770 Yvelines Île-de-France

Concert de violons – Musiques de films