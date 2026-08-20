Concert de violons – Musiques de films, Chateau de Thoiry, Thoiry
samedi 26 septembre 2026 · Chateau de Thoiry · Thoiry
Informations pratiques
Concert de violons – Musiques de films Samedi 26 septembre, 20h00 Chateau de Thoiry Yvelines
29
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T21:00:00+02:00
Laissez-vous emporter par la magie des musiques de films dans un cadre intimiste, éclairé à la lueur des bougies.
Interprété par l’ensemble Vivasei composé de 6 violons et 1 violoncelle, ce concert vous propose une sélection de musiques de films spécialement choisies pour leur beauté à travers les cordes.
Dans l’atmosphère chaleureuse de notre salon, profitez d’une heure de musique où chaque note prend une dimension unique.
Chateau de Thoiry 2 Rue du Pavillon de Montreuil, 78770 Thoiry, France Thoiry 78770 Yvelines Île-de-France
Concert de violons – Musiques de films
À voir aussi à Thoiry (Yvelines)
- Promenade patrimoniale, Moulin Pachoud, Thoiry 20 septembre 2026
- Thoiry Lumières Sauvages Rue du Pavillon de Montreuil Thoiry 17 octobre 2026