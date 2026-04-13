Concert : déambulation musicale, Maison natale Jean-Francois Millet, La Hague

Concert : déambulation musicale Samedi 23 mai, 20h30 Maison natale Jean-Francois Millet Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les racines sont au cœur de l’œuvre de Millet. Profondément marqué par la Hague et le monde paysan, il n’a cessé d’en faire vivre les paysages et les gestes à travers son art.

Avec ses harpes, Marion Bouyssonnade vous invite à explorer cet univers pictural, mêlant musique et expression graphique, entre retour aux sources et geste intuitif.

Laissez-vous envelopper par les sons relaxants de la harpe, et vivez une expérience sensorielle douce, originale et mémorable au fil des salles de cette maison empreinte d’histoire…

Maison natale Jean-Francois Millet 19 hameau Gruchy, 50440 La Hague La Hague 50440 Gréville-Hague Manche Normandie 02 33 01 81 91 http://www.patrimoine.manche.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.letourp.com/events »}] Le site offre un parcours de visite mêlant œuvres originales, objets de la vie quotidienne, outils agricoles et présentations audiovisuelles sur la vie et l’œuvre du peintre normand.

De la salle commune évoquant l’enfance de Jean-François

Millet en passant par les paysages, les travaux agricoles et

domestiques, partez à la recherche des grands événements et de la vie artistique qui ont marqué le XIXe

siècle. Enfin, revivez l’épopée incroyable du plus célèbre tableau de l’artiste, L’Angélus, en découvrant la collection d’objets « insolites et décoratifs ».

Expositions temporaires, animations, ateliers et balades commentées. Par la route: D 45 ou D901. Coordonnées GPS : N 49.41.00 W 147.30

Les racines sont au cœur de l’œuvre de Millet. Profondément marqué par la Hague et le monde paysan, il n’a cessé d’en faire vivre les paysages et les gestes à travers son art.

©Marie Buissart