Concert debout et Rap LE LAB Les Nuits Soniques x Athéna avec 8ruki et Surprise Rue du Four Mollet Auray

Informations pratiques

Auray

Concert debout et Rap LE LAB Les Nuits Soniques x Athéna avec 8ruki et Surprise

Rue du Four Mollet Chapelle du Saint-Esprit Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 20:00:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

C’est parti pour la troisième soirée LE LAB Les Nuits Soniques x Athéna ! Une soirée sous le signe des expériences, de découverte, de diversité et de jeunesse… à la recherche des pépites rap, hip-hop, électro qui composeront l’univers musical de demain !

8RUKI Du rap à la plug, du boom-bap à la trap, des sonorités afros au mélodies chantées, la musique de ce natif de la région parisienne ne cesse depuis ses premiers morceaux d’aller explorer les genres, sans se soucier des barrières ou des étiquettes qu’on pourrait coller à sa musique.

SURPRISE Surprise, c’est la réalité face à un miroir déformant. Autant marquée par la fantaisie de Kali Uchis que par la versatilité de Mac Miller, Surprise développe une identité singulière. Celle-ci tient sa profondeur de la diversité des genres explorés, du rap au jazz en passant par la house sur un featuring iconique avec Mandyspie. Refusant les codes, et notamment ceux qu’on prescrit aux femmes, Surprise compose, rappe et chante avec la même insubordination.

Open mic et Dj set

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Rue du Four Mollet Chapelle du Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Concert debout et Rap LE LAB Les Nuits Soniques x Athéna avec 8ruki et Surprise Auray a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon