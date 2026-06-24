Auray

Marché Guinguette

Place Notre-Dame Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-26

4ème rendez-vous pour le marché guinguette !

Marché d’artisans,

Initiation et démonstration de danse sur le thème du swing concert

Restauration sur place (6 espaces avec des propositions salées et sucrées) .

Place Notre-Dame Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

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English :

L’événement Marché Guinguette Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon