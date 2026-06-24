Marché Guinguette Auray
Marché Guinguette Auray mercredi 26 août 2026.
Auray
Marché Guinguette
Place Notre-Dame Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-08-26
4ème rendez-vous pour le marché guinguette !
Marché d’artisans,
Initiation et démonstration de danse sur le thème du swing concert
Restauration sur place (6 espaces avec des propositions salées et sucrées) .
Place Notre-Dame Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
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English :
L’événement Marché Guinguette Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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