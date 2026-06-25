Atelier de cuisine végétale Retour de vacances ! Auray
Atelier de cuisine végétale Retour de vacances ! Auray lundi 17 août 2026.
Auray
Atelier de cuisine végétale Retour de vacances !
8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-17 17:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Avec Viviane, correspondante locale AVF (Association végétarienne de France), découvrez comment préparer des tartelettes amuse-bouches, une polenta sauce tamari, cuisson au four et une purée de brocoli accompagnée d’un œuf parfait. Pour finir cet atelier avec douceur, apprenez à réaliser des Syrnikis cuits au Vitaliseur ! Merci d’apporter des petits contenants pour ramener une portion chez vous.
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8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57
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English :
L’événement Atelier de cuisine végétale Retour de vacances ! Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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