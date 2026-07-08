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AGENDA · Auray

Les Vendredis Dañs Alre Place du Golhérez Auray

vendredi 14 août 2026 · Place du Golhérez · Auray

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place du Golhérez
Adresse
Parvis Athéna
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif

Auray

Les Vendredis Dañs Alre

Place du Golhérez Parvis Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Fest-noz animé par le groupe Fag +. C’est une musique énergique avec un style épuré, qui s’est enrichie avec le temps et les influences des membres du groupe. Le nouveau répertoire en cours de création a des connotations funk, jazz et groove… tout en respectant la danse et son terroir.

Buvette et restauration sur place   .

Place du Golhérez Parvis Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 07 79 

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English :

L’événement Les Vendredis Dañs Alre Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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