Les Vendredis Dañs Alre Place du Golhérez Auray
vendredi 14 août 2026 · Place du Golhérez · Auray
Informations pratiques
Auray
Les Vendredis Dañs Alre
Place du Golhérez Parvis Athéna Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Fest-noz animé par le groupe Fag +. C’est une musique énergique avec un style épuré, qui s’est enrichie avec le temps et les influences des membres du groupe. Le nouveau répertoire en cours de création a des connotations funk, jazz et groove… tout en respectant la danse et son terroir.
Buvette et restauration sur place .
Place du Golhérez Parvis Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 07 79
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English :
L’événement Les Vendredis Dañs Alre Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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