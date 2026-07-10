Trio Pêr Vari Kervarec Eglise St Gildas Auray
vendredi 7 août 2026 · Eglise St Gildas · Auray
Informations pratiques
Auray
Trio Pêr Vari Kervarec
Eglise St Gildas 7 Place Gabriel Deshayes Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Au-delà de la musique, Pêr-Vari Kervarec façonne des récits. Sa voix porte une mémoire vivante, enracinée dans l’âme collective, où chaque mot breton résonne avec une intensité sincère. Par la puissance du chant et la force du verbe, il affirme que la culture bretonne n’appartient pas au passé elle respire, elle circule, elle se transforme. .
Eglise St Gildas 7 Place Gabriel Deshayes Auray 56400 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Trio Pêr Vari Kervarec Auray a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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