Ludi tour Quai Franklin Auray

Auray

Ludi tour

Quai Franklin Port de St Goustan Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-14

1ère édition du festival éphémère de jeux de société.

Expérience immersive et familiale pour tous les participants. .

Quai Franklin Port de St Goustan Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ludi tour Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon