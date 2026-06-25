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Ludi tour Quai Franklin Auray

Ludi tour Quai Franklin Auray jeudi 13 août 2026.

Lieu
Quai Franklin
Adresse
Port de St Goustan
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Auray

Ludi tour

Quai Franklin Port de St Goustan Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-14

1ère édition du festival éphémère de jeux de société.

Expérience immersive et familiale pour tous les participants.   .

Quai Franklin Port de St Goustan Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23 

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English :

L’événement Ludi tour Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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