Ludi tour Quai Franklin Auray
Ludi tour Quai Franklin Auray jeudi 13 août 2026.
Auray
Ludi tour
Quai Franklin Port de St Goustan Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-14
1ère édition du festival éphémère de jeux de société.
Expérience immersive et familiale pour tous les participants. .
Quai Franklin Port de St Goustan Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
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English :
L’événement Ludi tour Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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