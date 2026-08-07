Les Incontournables une église art déco pour le quartier de la gare, église Charles-de-Blois (LSF) Église Charles-de-Blois Auray

Informations pratiques

Auray

Les Incontournables une église art déco pour le quartier de la gare, église Charles-de-Blois (LSF)

Église Charles-de-Blois Place Léon Chevassu Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 15:00:00

fin : 2026-08-17 16:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Autour de la gare, le nouveau quartier qui se développe au début du XXe siècle doit se doter d’une église pour les habitants. D’inspiration médiévale mais employant les dernières techniques de construction, cette vaste église Art déco est commencée entre les deux guerres sous l’impulsion de chanoine Chevassu. Elle tire son nom d’un prétendant au duché de Bretagne tué à deux pas lors de la bataille d’Auray en 1364.

Le guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire est accompagné par un interprète en langue des signes française (LSF).

Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Le tarif réduit concerne 13-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, RSA et titulaire de la carte de guide-conférencier

Sur réservation. .

Église Charles-de-Blois Place Léon Chevassu Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Incontournables une église art déco pour le quartier de la gare, église Charles-de-Blois (LSF) Auray a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon