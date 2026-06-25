Visite guidée La chapelle de la Congrégation Auray
Visite guidée La chapelle de la Congrégation Auray jeudi 20 août 2026.
Auray
Visite guidée La chapelle de la Congrégation
Place de la République Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 11:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Construite en 1682, la Chapelle de la Congrégation conserve des éléments remarquables de son décor intérieur, tels que les lambris du choeur et les décors peints de la tribune. Témoin des tensions politiques de la Révolution française, elle fut transformée en tribunal révolutionnaire chargé de juger les chouans et émigré.es capturé.es en 1795.
Sur inscription en ligne
Visite accessible aux PMR
Jauge 15 personnes .
Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement Visite guidée La chapelle de la Congrégation Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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