Auray

Visite guidée La chapelle de la Congrégation

Place de la République Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 11:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Construite en 1682, la Chapelle de la Congrégation conserve des éléments remarquables de son décor intérieur, tels que les lambris du choeur et les décors peints de la tribune. Témoin des tensions politiques de la Révolution française, elle fut transformée en tribunal révolutionnaire chargé de juger les chouans et émigré.es capturé.es en 1795.

Sur inscription en ligne

Visite accessible aux PMR

Jauge 15 personnes .

Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement Visite guidée La chapelle de la Congrégation Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon