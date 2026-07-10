Barbecue Guinguette Restaurant La Sterne Auray

Informations pratiques

Auray

Barbecue Guinguette

Restaurant La Sterne 2 Rue François Guhur Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Soirée piano-voix avec Elsa Dupuis

Un déjeuner au soleil, un dîner tout en douceur

Au Best Western Auray Hôtel du Loch, la terrasse du restaurant La Sterne vous invite à profiter pleinement des beaux jours.

Installez-vous confortablement, laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse du lieu et savourez une cuisine gourmande, fraîche et de saison

Une carte pleine de saveurs

Un cadre agréable pour profiter de l’été

Une atmosphère douce et conviviale

Un moment à partager en famille, entre amis ou à deux

Pour un déjeuner ensoleillé, un dîner d’été ou simplement l’envie de profiter d’un bon repas en terrasse, notre équipe vous accueille avec le sourire. .

Restaurant La Sterne 2 Rue François Guhur Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 48 33

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English :

L’événement Barbecue Guinguette Auray a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon