Visite guidée Des maisons hautes en couleur le pan de bois à Auray Auray
jeudi 27 août 2026 · Auray
Informations pratiques
Auray
Visite guidée Des maisons hautes en couleur le pan de bois à Auray
Place de la République Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 11:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Auray possède un patrimoine remarquable de maisons en pan de bois. Construites à partir du 16ème siècle et progressivement reniées à partir du 19ème siècle, découvrez les particularités de ces maisons aujourd’hui appréciées des passant.es et habitant.es.
Sur inscription en ligne
Visite accessible aux PMR
Jauge 15 personnes .
Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement Visite guidée Des maisons hautes en couleur le pan de bois à Auray Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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