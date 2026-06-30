Informations pratiques

Auray

Visite guidée Des maisons hautes en couleur le pan de bois à Auray

Place de la République Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 11:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Auray possède un patrimoine remarquable de maisons en pan de bois. Construites à partir du 16ème siècle et progressivement reniées à partir du 19ème siècle, découvrez les particularités de ces maisons aujourd’hui appréciées des passant.es et habitant.es.

Sur inscription en ligne

Visite accessible aux PMR

Jauge 15 personnes .

Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement Visite guidée Des maisons hautes en couleur le pan de bois à Auray Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon