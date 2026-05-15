Concert Demain Sans Faute Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat
Concert Demain Sans Faute Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat vendredi 19 juin 2026.
Trémargat
Concert Demain Sans Faute
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Demain Sans Faute est le projet solo d’Aurélien, membre de Chafouin, Brôtchen Des Todes, Grosse pointure ou anciènement Marylin-Rambo et Presque Maudit. Vous entendrez de la guitare, des boucles, des synthés, des percussions, pour une musique de transe quelque peu expérimentale et cinématographique, aux influences qui vont de Steve Reich à Sonic Youth…
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81
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English :
L’événement Concert Demain Sans Faute Trémargat a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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