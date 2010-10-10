Concert des 4 Mondes Les jardins de la Gauthière Aubagne

Aubagne

Concert des 4 Mondes

Samedi 13 juin 2026 à partir de 19h30.

Accueil à partir de 19h30. Les jardins de la Gauthière 140 chemin de la Gauthiere Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Auriol en sol pour son 2e concert de l’année, présente un concert caritatif au profit de l’ARAIMC.

Première partie 20h15

Représentation musicale produite par des personnes en situation de handicap.

Faouzizou réinterprètera des chansons connues.



Deuxième partie 21h

Concert des 4 mondes du pianiste, Eric PENSO et sa troupe de jeunes virtuoses.

Le concert s’articule autour de douze pièces et quatre horizons musicaux très différents la musique classique, le jazz, la bossa et le klezmer.

Les auditeurs vont ainsi explorer un large spectre de couleurs et de rythmes, et vont découvrir comment les mêmes instrumentistes s’approprient chaque univers sonore. Il s’agit d’un concert commenté qui crée une grande proximité entre les musiciens et le public.

Sur place foodtruck et vente de boissons. .

Les jardins de la Gauthière 140 chemin de la Gauthiere Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For its 2nd concert of the year, Auriol en sol presents a benefit concert for ARAIMC.

L’événement Concert des 4 Mondes Aubagne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile