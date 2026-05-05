Concert des Amis de l’Orgue à l’Eglise Saint-Vincent Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Concert des Amis de l’Orgue

à l’Eglise Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert avec Elisabeth Amalric et Gérard Seel, organistes à St-Bertrand-de-Comminges et Bagnères-de-Bigorre. Libre participation.

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à l’Eglise Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@orgue-bagneres.fr

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English :

Concert with Elisabeth Amalric and Gérard Seel, organists at St-Bertrand-de-Comminges and Bagnères-de-Bigorre. Free admission.

L’événement Concert des Amis de l’Orgue Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65