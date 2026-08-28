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AGENDA · Gundershoffen

Concert des Angels Family Gundershoffen

vendredi 11 décembre 2026 · Gundershoffen

Concert des Angels Family Gundershoffen

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
12 rue d'Alsace
Ville
67110 Gundershoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Gundershoffen

Concert des Angels Family

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Pour entrer doucement dans le temps de Noël, assistez à ce concert donné par Angels Family !
Pour entrer doucement dans le temps de Noël, assistez à ce concert donné par Angels Family ! 0  .

12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03  mairie@gundershoffen.fr

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English :

To ease into the Christmas season, take in this concert by Angels Family!

L’événement Concert des Angels Family Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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