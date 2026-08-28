Informations pratiques

Gundershoffen

Concert des Angels Family

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Pour entrer doucement dans le temps de Noël, assistez à ce concert donné par Angels Family !

Pour entrer doucement dans le temps de Noël, assistez à ce concert donné par Angels Family ! 0 .

12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

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English :

To ease into the Christmas season, take in this concert by Angels Family!

L’événement Concert des Angels Family Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte