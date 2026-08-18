Informations pratiques

Gundershoffen

Fête des lumières Magie de Noël à Griesbach

Rue de la Dîme Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 16:30:00

fin : 2026-12-06 19:30:00

Date(s) :

2026-12-06

Dans le cadre de la fête des lumières, l’association culturelle de Griesbach et de Gundershoffen travaillent à une toute nouvelle animation, qui séduira à coups sûrs petits et grands.

L’association culturelle de Griesbach et de Gundershoffen travaillent à une toute nouvelle animation, qui séduira à coups sûrs petits et grands. 0 .

Rue de la Dîme Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 dany.ingweiler@gundershoffen.fr

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English :

As part of the Festival of Lights, the Griesbach and Gundershoffen Cultural Association is working on a brand-new event that is sure to delight young and old alike.

L’événement Fête des lumières Magie de Noël à Griesbach Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte