Fête des lumières Magie de Noël à Griesbach Gundershoffen
dimanche 6 décembre 2026 · Gundershoffen
Informations pratiques
Gundershoffen
Fête des lumières Magie de Noël à Griesbach
Rue de la Dîme Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 16:30:00
fin : 2026-12-06 19:30:00
Date(s) :
2026-12-06
Dans le cadre de la fête des lumières, l’association culturelle de Griesbach et de Gundershoffen travaillent à une toute nouvelle animation, qui séduira à coups sûrs petits et grands.
L’association culturelle de Griesbach et de Gundershoffen travaillent à une toute nouvelle animation, qui séduira à coups sûrs petits et grands. 0 .
Rue de la Dîme Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 dany.ingweiler@gundershoffen.fr
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English :
As part of the Festival of Lights, the Griesbach and Gundershoffen Cultural Association is working on a brand-new event that is sure to delight young and old alike.
L’événement Fête des lumières Magie de Noël à Griesbach Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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