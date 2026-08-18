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AGENDA · Gundershoffen

Marché de Noël Gundershoffen

samedi 12 décembre 2026 · Gundershoffen

Marché de Noël Gundershoffen

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue d'Alsace
Ville
67110 Gundershoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Gundershoffen

Marché de Noël

Rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 15:00:00
fin : 2026-12-13 20:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Venez découvrir ce marché de Noël traditionnel au cœur de Gundershoffen !
Venez découvrir ce marché de Noël traditionnel au cœur de Gundershoffen ! 0  .

Rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03  communication@gundershoffen.fr

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English :

Come discover this traditional Christmas market in the heart of Gundershoffen!

L’événement Marché de Noël Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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