Informations pratiques

Gundershoffen

Marché de Noël

Rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 15:00:00

fin : 2026-12-13 20:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Venez découvrir ce marché de Noël traditionnel au cœur de Gundershoffen !

Venez découvrir ce marché de Noël traditionnel au cœur de Gundershoffen ! 0 .

Rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 communication@gundershoffen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover this traditional Christmas market in the heart of Gundershoffen!

L’événement Marché de Noël Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte