UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gundershoffen

Lancement des illuminations Gundershoffen

vendredi 20 novembre 2026 · Gundershoffen

Lancement des illuminations Gundershoffen

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue du Maire Spiess
Ville
67110 Gundershoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Gundershoffen

Lancement des illuminations

Rue du Maire Spiess Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 18:00:00
fin : 2026-11-20 21:00:00

Date(s) :
2026-11-20

Venez assister au lancement des illuminations de Noël.
Lancement des illuminations sous le marché couvert de Gundershoffen avec animation musicale. 0  .

Rue du Maire Spiess Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03  mairie@gundershoffen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate the lighting of the Christmas lights.

L’événement Lancement des illuminations Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

À voir aussi à Gundershoffen (Bas-Rhin)