Lancement des illuminations Gundershoffen
vendredi 20 novembre 2026 · Gundershoffen
Informations pratiques
Gundershoffen
Lancement des illuminations
Rue du Maire Spiess Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 18:00:00
fin : 2026-11-20 21:00:00
Date(s) :
2026-11-20
Venez assister au lancement des illuminations de Noël.
Lancement des illuminations sous le marché couvert de Gundershoffen avec animation musicale. 0 .
Rue du Maire Spiess Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr
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English :
Come celebrate the lighting of the Christmas lights.
L’événement Lancement des illuminations Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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