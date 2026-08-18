Informations pratiques

Gundershoffen

Lancement des illuminations

Rue du Maire Spiess Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 18:00:00

fin : 2026-11-20 21:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Venez assister au lancement des illuminations de Noël.

Lancement des illuminations sous le marché couvert de Gundershoffen avec animation musicale. 0 .

Rue du Maire Spiess Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

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English :

Come celebrate the lighting of the Christmas lights.

L’événement Lancement des illuminations Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte