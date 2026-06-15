Concert Des Canaillous Chantants Descartes
Concert Des Canaillous Chantants Descartes samedi 19 septembre 2026.
Descartes
Concert Des Canaillous Chantants
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 21:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Canaillous chantants donneront un concert de chansons françaises pour faire vibrer la superbe voix de l’église Saint Martin.
Les Canaillous chantants donneront un concert de chansons françaises pour faire vibrer la superbe voix de l’église Saint Martin. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 74 54 09 mairiemarcesuresves@wanadoo.fr
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English :
Les Canaillous chantants will give a concert of French songs to fill the beautiful Saint Martin Church with their wonderful voices.
L’événement Concert Des Canaillous Chantants Descartes a été mis à jour le 2026-06-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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