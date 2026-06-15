La mémoire dans les mains Marcé-sur-Esves
La mémoire dans les mains Marcé-sur-Esves samedi 19 septembre 2026.
Marcé-sur-Esves
La mémoire dans les mains
Marcé-sur-Esves Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La mémoire dans les mains Créateurs d’aujourd’hui, gestes d’hier…
Les métiers d’art actuels sont les héritiers des artisans d’hier. Leurs gestes sont le reflets de ceux des anciens.
Des artisans seront présents le dimanche pour accueillir le public et leur montrer leur savoir-faire.
La mémoire dans les mains Créateurs d’aujourd’hui, gestes d’hier…
Les métiers d’art actuels sont les héritiers des artisans d’hier. Leurs gestes sont le reflets de ceux des anciens.
Des artisans seront présents le dimanche pour accueillir le public et leur montrer leur savoir-faire. .
Marcé-sur-Esves 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 74 54 09 mairiemarcesuresves@wanadoo.fr
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English :
Memory in the Hands Today’s Creators, Yesterday’s Techniques…
Today’s artisans are the heirs to the craftsmen of yesterday. Their techniques mirror those of their predecessors.
Artisans will be on hand on Sunday to welcome the public and showcase their expertise.
L’événement La mémoire dans les mains Marcé-sur-Esves a été mis à jour le 2026-06-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire