Marcé-sur-Esves

La mémoire dans les mains

Marcé-sur-Esves Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La mémoire dans les mains Créateurs d’aujourd’hui, gestes d’hier…

Les métiers d’art actuels sont les héritiers des artisans d’hier. Leurs gestes sont le reflets de ceux des anciens.

Des artisans seront présents le dimanche pour accueillir le public et leur montrer leur savoir-faire.

La mémoire dans les mains Créateurs d’aujourd’hui, gestes d’hier…

Les métiers d’art actuels sont les héritiers des artisans d’hier. Leurs gestes sont le reflets de ceux des anciens.

Des artisans seront présents le dimanche pour accueillir le public et leur montrer leur savoir-faire. .

Marcé-sur-Esves 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 74 54 09 mairiemarcesuresves@wanadoo.fr

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English :

Memory in the Hands Today’s Creators, Yesterday’s Techniques…

Today’s artisans are the heirs to the craftsmen of yesterday. Their techniques mirror those of their predecessors.

Artisans will be on hand on Sunday to welcome the public and showcase their expertise.

L’événement La mémoire dans les mains Marcé-sur-Esves a été mis à jour le 2026-06-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire