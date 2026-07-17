La mémoire dans les mains – Créateurs d’aujourd’hui, gestes d’hier, Église Saint-Martin, Marcé-sur-Esves

Informations pratiques

La mémoire dans les mains – Créateurs d’aujourd’hui, gestes d’hier 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’artisan d’art d’aujourd’hui utilise les mêmes mains, parfois les mêmes outils, et la même patience que les anciens du village. Ils continuent une ligne temporelle.

Pour retrouver ce temps, nous avons invité des artisans qui vous expliqueront leurs gestes, vous montreront la matière qu’ils subliment, et vous partageront leur savoir-faire.

Lors d’ateliers, vous pourrez faire avec leur aide et repartir avec votre création. Une participation pourra être demandée pour la matière première.

Venez à Marcé-sur-Esves, pour redécouvrir le temps de la création et l’héritage des anciens.

Église Saint-Martin 12 rue des Quatre-Ponts 37160 Marcé-sur-Esves Marcé-sur-Esves 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire L’église Saint-Martin est un édifice qui porte la marque des différents siècles traversés dans la nef du XIe siècle, l’abside du XIIe siècle, les chapiteaux des XIIe et XIIIe siècles et la chapelle seigneuriale du XVe siècle, baignés dans la lumière des vitraux du XXIe siècle.

Les vitraux monolithique sont des peintures sur verre thermoformé résolument modernes. Ils ont été créés par Norbert Pagé et l’Atelier Debitus de Tours.

Cet écrin de pierre et de verre possède une voix formidable qui sublime celle des chanteurs et des instruments.

Nous vous invitons à découvrir cet écrin en écoutant la chorale tous en cœur pour le patrimoine.

L’artisan d’art d’aujourd’hui utilise les mêmes mains, parfois les mêmes outils, et la même patience que les anciens du village. Ils continuent une ligne temporelle.

© La municipalité de Marcé sur Esves