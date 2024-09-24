Concert Des chansons plein la tête

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Concert d’été ouvert à tous !

En partenariat avec le Théâtre Lagrange, retrouvez les succès de la chanson française et internationale par une douzaine d’artistes que vous avez vu dans des émissions télévisées musicales célèbres !

Au programme des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges.

Gratuit

Concert d’été ouvert à tous !

En partenariat avec le Théâtre Lagrange, retrouvez les succès de la chanson française et internationale par une douzaine d’artistes que vous avez vu dans des émissions télévisées musicales célèbres !

Au programme des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges.

Gratuit .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer concert open to all!

In partnership with Théâtre Lagrange, enjoy French and international chanson hits by a dozen artists you’ve seen on famous music TV shows!

On the program: hits from yesterday, the day before and today, designed to delight audiences of all ages.

Free

L’événement Concert Des chansons plein la tête Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2024-09-24 par OT DE FORT MAHON