Concert Des chansons plein la tête Fort-Mahon-Plage
Concert Des chansons plein la tête Fort-Mahon-Plage samedi 15 août 2026.
Concert Des chansons plein la tête
Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15 23:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Concert d’été ouvert à tous !
En partenariat avec le Théâtre Lagrange, retrouvez les succès de la chanson française et internationale par une douzaine d’artistes que vous avez vu dans des émissions télévisées musicales célèbres !
Au programme des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges.
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
English :
Summer concert open to all!
In partnership with Théâtre Lagrange, enjoy French and international chanson hits by a dozen artists you’ve seen on famous music TV shows!
On the program: hits from yesterday, the day before and today, designed to delight audiences of all ages.
Free
L’événement Concert Des chansons plein la tête Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2024-09-24 par OT DE FORT MAHON