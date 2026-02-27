Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert des Chanteurs Eths d’Azu Église de Marsous Arrens-Marsous

Concert des Chanteurs Eths d’Azu Église de Marsous Arrens-Marsous mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Église de Marsous

Adresse : ARRENS-MARSOUS

Ville : 65400 Arrens-Marsous

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Arrens-Marsous

Concert des Chanteurs Eths d’Azu

Église de Marsous ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

  .

Église de Marsous ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 95 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert des Chanteurs Eths d’Azu Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-02-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

À voir aussi à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)