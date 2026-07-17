Concert des chorales boulonnaises, Hôtel de ville, Boulogne-Billancourt
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Concert des chorales boulonnaises Dimanche 20 septembre, 16h00 Hôtel de ville Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Art expression, Chœur d’artichaut, Harmony chœur, la Lupinelle, la Scène imaginaire, la Vie par la voix, Peeda’s Gospel.
Hôtel de ville 26, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://wwwboulognebillancourt.com https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt;https://twitter.com/Ville_BoulogneB L’édifice construit par l’architecte Tony Garnier (1869-1948) fut dès son inauguration en 1934 considéré comme un chef-d’oeuvre d’architecture. Métro-9 Marcel-Sembat. Bus 126 et 175 Hôtel de ville
Concert des chorales boulonnaises
©Ville de Boulogne-Billancourt
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