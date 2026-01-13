Concert des Choralines Korholen Eglise de Mesquer Mesquer
Concert des Choralines Korholen Eglise de Mesquer Mesquer vendredi 10 juillet 2026.
Mesquer
Concert des Choralines Korholen
Eglise de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les Choralines Korholen présenteront leur concert d’été à Mesquer avec un répertoire très varié de chants sacrés et contemporains italiens, français, et surtout bretons ce qui fonde l’identité de notre chorale. .
Eglise de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 83 95 12 mmuzerelle@aol.com
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English :
L’événement Concert des Choralines Korholen Mesquer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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