Concert des Choralines Korholen Eglise de Mesquer Mesquer

Mesquer

Concert des Choralines Korholen

Eglise de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Les Choralines Korholen présenteront leur concert d’été à Mesquer avec un répertoire très varié de chants sacrés et contemporains italiens, français, et surtout bretons ce qui fonde l’identité de notre chorale. .

Eglise de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 83 95 12 mmuzerelle@aol.com

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English :

L’événement Concert des Choralines Korholen Mesquer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44