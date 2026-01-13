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Concert des Choralines Korholen Eglise de Mesquer Mesquer

Concert des Choralines Korholen Eglise de Mesquer Mesquer vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Eglise de Mesquer

Adresse : Avenue de Bretagne

Ville : 44420 Mesquer

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Mesquer

Concert des Choralines Korholen

Eglise de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Les Choralines Korholen présenteront leur concert d’été à Mesquer  avec un répertoire très varié  de chants sacrés et contemporains  italiens, français,  et surtout bretons ce qui fonde l’identité de notre chorale.   .

Eglise de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 83 95 12  mmuzerelle@aol.com

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English :

L’événement Concert des Choralines Korholen Mesquer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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