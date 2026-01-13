Fête des Moules rue du Port Mesquer
Fête des Moules rue du Port Mesquer samedi 11 juillet 2026.
Mesquer
Fête des Moules
rue du Port Place de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Fête des Moules.
Place de Kercabellec.
Midi et soir.
Feist Deiz avec le duo Tobie-Bourgault le midi et DJ le soir. .
rue du Port Place de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire cfm-contact@laposte.net
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English :
L’événement Fête des Moules Mesquer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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