Fête des Moules rue du Port Mesquer

Mesquer

Fête des Moules

rue du Port Place de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Fête des Moules.

Place de Kercabellec.

Midi et soir.

Feist Deiz avec le duo Tobie-Bourgault le midi et DJ le soir. .

rue du Port Place de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire cfm-contact@laposte.net

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L’événement Fête des Moules Mesquer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44