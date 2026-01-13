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Fête des Moules rue du Port Mesquer

Fête des Moules rue du Port Mesquer samedi 11 juillet 2026.

Lieu : rue du Port

Adresse : Place de Kercabellec

Ville : 44420 Mesquer

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Mesquer

Fête des Moules

rue du Port Place de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Fête des Moules.
Place de Kercabellec.
Midi et soir.
Feist Deiz avec le duo Tobie-Bourgault le midi et DJ le soir.   .

rue du Port Place de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire   cfm-contact@laposte.net

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English :

L’événement Fête des Moules Mesquer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44

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