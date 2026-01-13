Atelier enfant mini pagaie Rue de Kercabellec Mesquer
Atelier enfant mini pagaie Rue de Kercabellec Mesquer mercredi 8 juillet 2026.
Mesquer
Atelier enfant mini pagaie
Rue de Kercabellec (derrière la mairie) Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-07
Ateliers enfants/ado chez Skol ar Mor Vacances
Pendant les vacances scolaires, Skol ar Mor renouvelle ses ateliers bois à destination des enfants à partir de 7 ans. Une belle occasion pour eux de s’initier au travail du bois. Encadrés par Lucille, charpentière de marine, les participants vivent une véritable immersion au cœur de la matière et des gestes du métier.
Au programme (2h30 d’atelier) mesurer, tracer, découper, poncer, assembler… et surtout repartir fièrement avec leur réalisation. D’autres ateliers sont également proposés
-bateau Pop-pop
-Pirogue d’Océanie
-Bateau à aubes .
Rue de Kercabellec (derrière la mairie) Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 75 93 27 emma@skolarmor.fr
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English :
L’événement Atelier enfant mini pagaie Mesquer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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