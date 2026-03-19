Concert du bois Belozidé allée des mouettes Mesquer

Mesquer

Concert du bois Belozidé

allée des mouettes Quimiac Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:30:00

fin : 2026-07-20 20:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Bélozidé, c’est une Ode à l’Amour, un voyage immuable au cœur des émotions et des sens, un savant mélange entre le clair et l’obscur. Comme le calme & la tempête, comme la pluie & le beau temps…

Dans ce voyage, l’accordéon souffle ses accords à la guitare… Le piano et le davùl soulignent les murmures du glockenspiel. Tous propagent leurs rythmes envoûtants et leurs entêtantes ritournelles pleines de mystères…

Ces musiciens sèment avec légèreté des airs oniriques, des poésies émouvantes, des harmonies polyphoniques..

Vous pourrez y sentir l’écume des ports finistériens, l’air frais des prairies et des forêts costarmoricaines mais aussi des îles plus lointaines où il est possible de broder et d’imaginer un dialecte…

Écouter .

allée des mouettes Quimiac Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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L’événement Concert du bois Belozidé Mesquer a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44