Concert des élèves de l’école des arts de Montville Sentier Roger Lebarbier Montville
Concert des élèves de l’école des arts de Montville Sentier Roger Lebarbier Montville mardi 23 juin 2026.
Montville
Concert des élèves de l’école des arts de Montville
Sentier Roger Lebarbier Espace Jean-Loup Chrétien Montville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Ce 23 juin venez profiter du concert des élèves de l’école des arts de Montville !
Une soirée où la musique prend vie, avec des mélodies classiques aux rythmes contemporains, chaque prestation sera l’occasion de partager la passion, l’émotion et le travail de toute une année.
Venez vibrer au son des instruments, applaudir les artistes de demain et célébrer la richesse de la création musicale dans une ambiance chaleureuse et festive. .
Sentier Roger Lebarbier Espace Jean-Loup Chrétien Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 66 29 05 dgpa-production@orange.fr
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English : Concert des élèves de l’école des arts de Montville
L’événement Concert des élèves de l’école des arts de Montville Montville a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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