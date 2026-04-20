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Concert des ensembles et chorales Argentan

Concert des ensembles et chorales Argentan vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 2 Bis Rue des Anciens Lavoirs

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Argentan

Concert des ensembles et chorales

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Bientôt les vacances !
Concert des ensembles et chorales
Pour clôturer l’année, les élèves des ensembles et chorales joueront et
chanteront de manière informelle. C’est l’occasion pour les familles, les amis,
les camarades ou les simples curieux de venir écouter leur travail dans une
ambiance conviviale.
Auditorium du Conservatoire
Tout public   .

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 33 67 28 03 

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English : Concert des ensembles et chorales

L’événement Concert des ensembles et chorales Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom

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