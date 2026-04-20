Argentan

Concert des ensembles et chorales

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Bientôt les vacances !

Concert des ensembles et chorales

Pour clôturer l’année, les élèves des ensembles et chorales joueront et

chanteront de manière informelle. C’est l’occasion pour les familles, les amis,

les camarades ou les simples curieux de venir écouter leur travail dans une

ambiance conviviale.

Auditorium du Conservatoire

Tout public .

2 Bis Rue des Anciens Lavoirs Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 33 67 28 03

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English : Concert des ensembles et chorales

L’événement Concert des ensembles et chorales Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom