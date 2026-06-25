Informations pratiques

Bois-Sainte-Marie

Concert des Familles Carnaval des animaux Musique de Chambre

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 12:00:00

fin : 2026-08-08 13:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Concert Carnaval des animaux Musique de Chambre

Strauss Kaiser-Walzer op.437

Saint-Saëns Le Carnaval des Animaux

Julie Huguet, flûte; Tibi Cziger, clarinette; Grégoire Torossian, violon; Çigdem Tunçelli, violon; Guy Ben Ziony, alto; Guillaume Martigné, violoncelle; Cédric Carlier, contrebasse; Juliana Steinbach, piano; Ken Samuels, récitant; Didier Voïta, récitant

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert des Familles Carnaval des animaux Musique de Chambre

L’événement Concert des Familles Carnaval des animaux Musique de Chambre Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais