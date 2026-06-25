Concert des Familles Carnaval des animaux Musique de Chambre Bois-Sainte-Marie
samedi 8 août 2026 · Bois-Sainte-Marie
Informations pratiques
Bois-Sainte-Marie
Concert des Familles Carnaval des animaux Musique de Chambre
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 12:00:00
fin : 2026-08-08 13:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Concert Carnaval des animaux Musique de Chambre
Strauss Kaiser-Walzer op.437
Saint-Saëns Le Carnaval des Animaux
Julie Huguet, flûte; Tibi Cziger, clarinette; Grégoire Torossian, violon; Çigdem Tunçelli, violon; Guy Ben Ziony, alto; Guillaume Martigné, violoncelle; Cédric Carlier, contrebasse; Juliana Steinbach, piano; Ken Samuels, récitant; Didier Voïta, récitant
Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026
22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !
Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Concert des Familles Carnaval des animaux Musique de Chambre
L’événement Concert des Familles Carnaval des animaux Musique de Chambre Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais