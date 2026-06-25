Informations pratiques

Bois-Sainte-Marie

Concert VISIONS • Récital de Piano

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026

Concert Visions , récital de Piano

Soirée La Nuit du Piano à Bois Sainte-Marie

Au programme Bach Partita pour piano n°1 BWV.825, Prokofiev Sonate pour piano n°7 op.83, Brahms Quatre Ballades pour piano op.10

Juliana Steinbach au piano

Le festival c’est 22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques à savourer entre amis ou en famille !

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert VISIONS • Récital de Piano

L’événement Concert VISIONS • Récital de Piano Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais