UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bois-Sainte-Marie

Concert VISIONS • Récital de Piano Bois-Sainte-Marie

mardi 4 août 2026 · Bois-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Église Notre-Dame de la Nativité
Ville
71800 Bois-Sainte-Marie
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bois-Sainte-Marie

Concert VISIONS • Récital de Piano

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026
Concert Visions , récital de Piano
Soirée La Nuit du Piano à Bois Sainte-Marie
Au programme Bach Partita pour piano n°1 BWV.825, Prokofiev Sonate pour piano n°7 op.83, Brahms Quatre Ballades pour piano op.10
Juliana Steinbach au piano

Le festival c’est 22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques à savourer entre amis ou en famille !

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com   .

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86  musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert VISIONS • Récital de Piano

L’événement Concert VISIONS • Récital de Piano Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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