Concert VISIONS • Récital de Piano Bois-Sainte-Marie
mardi 4 août 2026 · Bois-Sainte-Marie
Informations pratiques
Bois-Sainte-Marie
Concert VISIONS • Récital de Piano
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 19:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026
Concert Visions , récital de Piano
Soirée La Nuit du Piano à Bois Sainte-Marie
Au programme Bach Partita pour piano n°1 BWV.825, Prokofiev Sonate pour piano n°7 op.83, Brahms Quatre Ballades pour piano op.10
Juliana Steinbach au piano
Le festival c’est 22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques à savourer entre amis ou en famille !
Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert VISIONS • Récital de Piano
L’événement Concert VISIONS • Récital de Piano Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais