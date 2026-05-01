Concert des Gabiers du Passage Azureva Trégunc

Trégunc

Concert des Gabiers du Passage

Azureva 20 Penn Ker Laé Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Le groupe mixte de chants de marins Les Gabiers du Passage sera en concert le jeudi 21 mai à 20h30 sur la scène du centre de vacances AZUREVA de Trégunc-Pouldohan.

Ce concert est ouvert au public résident et non résident du centre de vacances

Gratuit .

Azureva 20 Penn Ker Laé Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 04 18 35 84

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English : Concert des Gabiers du Passage

L’événement Concert des Gabiers du Passage Trégunc a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA