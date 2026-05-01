Concert des Gabiers du Passage Azureva Trégunc
Concert des Gabiers du Passage Azureva Trégunc jeudi 21 mai 2026.
Trégunc
Concert des Gabiers du Passage
Azureva 20 Penn Ker Laé Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21 22:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Le groupe mixte de chants de marins Les Gabiers du Passage sera en concert le jeudi 21 mai à 20h30 sur la scène du centre de vacances AZUREVA de Trégunc-Pouldohan.
Ce concert est ouvert au public résident et non résident du centre de vacances
Gratuit .
Azureva 20 Penn Ker Laé Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 04 18 35 84
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English : Concert des Gabiers du Passage
L’événement Concert des Gabiers du Passage Trégunc a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA
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