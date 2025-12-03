Concert des Heures Joyeuses, Salle de La Chevalerie, Saint-Amour

Informations pratiques

Concert des Heures Joyeuses Samedi 19 septembre, 20h30 Salle de La Chevalerie Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Concert de guitare classique, avec Emmanuel Rossfelder !

Venez vibrer au son de la guitare classique, interprétée par Emmanuel Rossfelder, un virtuose reconnu. Un moment d’émotion et de pure beauté musicale à ne pas manquer !

Pour tous les amateurs de musique classique et de performances d’exception.

Salle de La Chevalerie Place de la Chevalerie 39160 SAINT-AMOUR Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Concert de guitare classique, avec Emmanuel Rossfelder

©Les Heures Joyeuses