Concert des Heures Joyeuses, Salle de La Chevalerie, Saint-Amour
samedi 19 septembre 2026 · Salle de La Chevalerie · Saint-Amour
Informations pratiques
Concert des Heures Joyeuses Samedi 19 septembre, 20h30 Salle de La Chevalerie Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Concert de guitare classique, avec Emmanuel Rossfelder !
Venez vibrer au son de la guitare classique, interprétée par Emmanuel Rossfelder, un virtuose reconnu. Un moment d’émotion et de pure beauté musicale à ne pas manquer !
Pour tous les amateurs de musique classique et de performances d’exception.
Salle de La Chevalerie Place de la Chevalerie 39160 SAINT-AMOUR Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Concert de guitare classique, avec Emmanuel Rossfelder
©Les Heures Joyeuses