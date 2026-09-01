Journées du patrimoine visite de la médiathèque Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Saint-Amour · Saint-Amour
Informations pratiques
Saint-Amour
Journées du patrimoine visite de la médiathèque
Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 11:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir la médiathèque comme vous ne l’avez jamais connue! Son histoire et ses anecdotes. Avec Jad’Évasion.
Sur inscription sur place, par téléphone, mail ou via le lien https://xoyondo.com/dp/pw3od7t6bj1biik
+7 ans Ouverts aux abonnés et aux non abonnés Gratuit .
Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr
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English : Journées du patrimoine visite de la médiathèque
L’événement Journées du patrimoine visite de la médiathèque Saint-Amour a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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