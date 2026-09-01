Journées du patrimoine visite de la médiathèque Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Informations pratiques

Saint-Amour

Journées du patrimoine visite de la médiathèque

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 11:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir la médiathèque comme vous ne l’avez jamais connue! Son histoire et ses anecdotes. Avec Jad’Évasion.

Sur inscription sur place, par téléphone, mail ou via le lien https://xoyondo.com/dp/pw3od7t6bj1biik

+7 ans Ouverts aux abonnés et aux non abonnés Gratuit .

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr

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English : Journées du patrimoine visite de la médiathèque

L’événement Journées du patrimoine visite de la médiathèque Saint-Amour a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA