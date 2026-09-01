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AGENDA · Saint-Amour

Journées du patrimoine visite de la médiathèque Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Saint-Amour · Saint-Amour

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Médiathèque Saint-Amour
Adresse
4 Avenue Lucien Fèbvre
Ville
39160 Saint-Amour
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Amour

Journées du patrimoine visite de la médiathèque

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 11:45:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir la médiathèque comme vous ne l’avez jamais connue! Son histoire et ses anecdotes. Avec Jad’Évasion.

Sur inscription sur place, par téléphone, mail ou via le lien https://xoyondo.com/dp/pw3od7t6bj1biik
+7 ans Ouverts aux abonnés et aux non abonnés Gratuit   .

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61  mediatheque@ccportedujura.fr

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English : Journées du patrimoine visite de la médiathèque

L’événement Journées du patrimoine visite de la médiathèque Saint-Amour a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA

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