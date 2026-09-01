Journées Européennes du Patrimoine ouverture des Prisons Royales Saint-Amour
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Amour
Informations pratiques
Saint-Amour
Journées Européennes du Patrimoine ouverture des Prisons Royales
18 Rue du Commerce Saint-Amour Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Grande histoire et petits secrets d’une prison du XVIIIe siècle !
Sous Louis XIV, la Franche-Comté est une province propice à la contrebande. Des juridictions des Gabelles sont alors créées pour lutter contre le commerce illicite (sel, tabac, étoffes…) et pourchasser les contrebandiers.
Edifié entre 1730 et 1741, pour accueillir cette juridiction, le bâtiment comprend un auditoire, le logement du geôlier, une chapelle, des prisons et des cachots.
Après la Révolution, l’établissement devient une maison d’arrêt puis un dépôt de sûreté avant d’être vendu à des particuliers en 1869, acheté ensuite par la Ville en 1995, inscrit à l’inventaire des monuments historique en 1997 puis restauré.
Laissez-vous entraîner de la salle d’audience aux cachots encore bien préservés !
Visites libres samedi 19 et dimanche 20, de 9h30 à 12h et de 16h à 18h
Visite guidée 14h30 (sur réservation auprès de l’office de tourisme) .
18 Rue du Commerce Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 portedujuratourisme@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine ouverture des Prisons Royales
L’événement Journées Européennes du Patrimoine ouverture des Prisons Royales Saint-Amour a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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