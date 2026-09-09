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AGENDA · Saint-Amour

Cinéma itinérant 3 séances Théâtre de La Chevalerie Saint-Amour

mercredi 9 septembre 2026 · Théâtre de La Chevalerie · Saint-Amour

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de La Chevalerie
Adresse
Place de la Chevalerie
Ville
39160 Saint-Amour
Département
Jura
Tarif

Saint-Amour

Cinéma itinérant 3 séances

Théâtre de La Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:30:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-09 2026-09-22

Le comité d’animation & l’écran mobile propose sa programmation
– La comédie Française
– Toy story 5
– Les caprices de l’enfant roi   .

Théâtre de La Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 82 77 71 

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English : Cinéma itinérant 3 séances

L’événement Cinéma itinérant 3 séances Saint-Amour a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA

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