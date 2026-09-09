Cinéma itinérant 3 séances Théâtre de La Chevalerie Saint-Amour

mercredi 9 septembre 2026 · Théâtre de La Chevalerie · Saint-Amour

Informations pratiques

Saint-Amour

Cinéma itinérant 3 séances

Théâtre de La Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-22

Le comité d’animation & l’écran mobile propose sa programmation

– La comédie Française

– Toy story 5

– Les caprices de l’enfant roi .

Théâtre de La Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 82 77 71

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English : Cinéma itinérant 3 séances

L’événement Cinéma itinérant 3 séances Saint-Amour a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA