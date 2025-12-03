Journées Européennes du Patrimoine ouverture de l’apothicairerie Saint-Amour

Informations pratiques

Saint-Amour

Journées Européennes du Patrimoine ouverture de l’apothicairerie

Rue du Souvenir Saint-Amour Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’apothicairerie de Saint-Amour présente un décor étonnant dans un couvent du XVIIe siècle devenu hôpital au XIXe siècle.

Aménagé entre 1819 et 1824, dans l’ancien couvent des Capucins du 17e siècle, cet hôpital, était un établissement d’envergue à l’époque qui a accueilli des malades pendant plus de 100 ans. Aujourd’hui, ce bâtiment, bien conservé et restauré avec soin, est devenu une Maison de Santé. On distingue encore les salles des malades de l’époque ainsi que la chapelle.

L’apothicairerie de cet ancien hôpital, ancêtre de nos pharmacies, est certainement l’une des plus spacieuses du Jura voire de Franche-Comté.

La grande salle, appelée préparatoire, présente un magnifique décor de boiseries réalisé par un artisan ébéniste de Saint-Amour ainsi que des décors en trompe-l’œil, un médaillon orné de fleurs et de plantes médicinales et un sol en pierre marbrière locale.

Le temps d’une visite guidée, vous découvrirez un lieu surprenant son mobilier d’herboristerie et sa collection de plus de 300 pots de différentes époques du 16e au 19e siècles dont deux mystérieux pots du 16e siècle. Pots à thériaque, chevrettes, piluliers, pots canons, pots en verre, instruments de mesure et de préparation des remèdes… Vous pourrez observer une large variété de contenants et comprendre leurs utilisations.

Plongez dans l’histoire hospitalière de la ville de Saint-Amour marquée par une tradition hospitalière de près de 1000 ans puisque le premier lieu d’accueil des malades remonte au 11e siècle !

Visite guidée prévue samedi et dimanche 16h .

Rue du Souvenir Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 portedujuratourisme@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine ouverture de l’apothicairerie

L’événement Journées Européennes du Patrimoine ouverture de l’apothicairerie Saint-Amour a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA