Visite guidée de la Médiathèque, médiathèque Firmin Gémier, Saint-Amour
samedi 19 septembre 2026 · médiathèque Firmin Gémier · Saint-Amour
Informations pratiques
Visite guidée de la Médiathèque Samedi 19 septembre, 11h00 médiathèque Firmin Gémier Jura
À partir de 7 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Venez découvrir la médiathèque comme vous ne l’avez jamais connue ! Son histoire et ses anecdotes vous seront contées par Jad’Evasion !
médiathèque Firmin Gémier 4 avenue Lucien Febvre 39160 SAINT-AMOUR Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 44 05 61 »}]
Venez découvrir la médiathèque comme vous ne l’avez jamais connue ! Son histoire et ses anecdotes vous seront contées par Jad’Evasion !
©Médiathèque