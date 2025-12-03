Visite guidée de la Médiathèque, médiathèque Firmin Gémier, Saint-Amour

Informations pratiques

Visite guidée de la Médiathèque Samedi 19 septembre, 11h00 médiathèque Firmin Gémier Jura

À partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir la médiathèque comme vous ne l’avez jamais connue ! Son histoire et ses anecdotes vous seront contées par Jad’Evasion !

médiathèque Firmin Gémier 4 avenue Lucien Febvre 39160 SAINT-AMOUR Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 44 05 61 »}]

Venez découvrir la médiathèque comme vous ne l’avez jamais connue ! Son histoire et ses anecdotes vous seront contées par Jad’Evasion !

©Médiathèque