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Visite guidée de la Médiathèque, médiathèque Firmin Gémier, Saint-Amour

samedi 19 septembre 2026 · médiathèque Firmin Gémier · Saint-Amour

Visite guidée de la Médiathèque, médiathèque Firmin Gémier, Saint-Amour

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
médiathèque Firmin Gémier
Adresse
4 avenue Lucien Febvre 39160 SAINT-AMOUR
Ville
39160 Saint-Amour
Département
Jura
Tarif
À partir de 7 ans.

Visite guidée de la Médiathèque Samedi 19 septembre, 11h00 médiathèque Firmin Gémier Jura

À partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir la médiathèque comme vous ne l’avez jamais connue ! Son histoire et ses anecdotes vous seront contées par Jad’Evasion !

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Venez découvrir la médiathèque comme vous ne l’avez jamais connue ! Son histoire et ses anecdotes vous seront contées par Jad’Evasion !

©Médiathèque

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