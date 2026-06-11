Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Concert des Mercredisquares Bagad Salicornes

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le Bagad Salicornes de Saint-Cast Le Guildo interprète des musiques traditionnelles bretonnes et celtiques .

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

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English :

L’événement Concert des Mercredisquares Bagad Salicornes Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme