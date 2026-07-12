Concert des Mercredisquares Jaja Saint-Cast-le-Guildo
mercredi 19 août 2026 · Saint-Cast-le-Guildo
Informations pratiques
Saint-Cast-le-Guildo
Concert des Mercredisquares Jaja
Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Depuis 2014, Jaja s’amuse des codes et revisite la chanson Française populaire. Inspirés par leurs influences composites qui vont du jazz au brass-band en passant par le hip-hop, les Caennais offrent une musique colorée à la croisée du ska, du swing et du rap musette ! .
Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18
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English :
L’événement Concert des Mercredisquares Jaja Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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