Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Concert des Mercredisquares Jaja

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Depuis 2014, Jaja s’amuse des codes et revisite la chanson Française populaire. Inspirés par leurs influences composites qui vont du jazz au brass-band en passant par le hip-hop, les Caennais offrent une musique colorée à la croisée du ska, du swing et du rap musette ! ​ .

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

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English :

L’événement Concert des Mercredisquares Jaja Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme