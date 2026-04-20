Concert des orchestres Centre Hospitalier Fernand Léger Argentan
Concert des orchestres Centre Hospitalier Fernand Léger Argentan mardi 23 juin 2026.
Argentan
Concert des orchestres
Centre Hospitalier Fernand Léger 47 rue Aristide Briand Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Le swing des orchestres
Concert des orchestres et du programme Orchestre à l’École
Les élèves du Conservatoire se joignent aux jeunes musiciens des écoles Anne-
Frank, Thomas-Pesquet et du collège François-Truffaut, pour vous convier à une
soirée spéciale swing !
Quai des Arts (salle Quai A)
Tout public, gratuit .
Centre Hospitalier Fernand Léger 47 rue Aristide Briand Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 33 67 28 03
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English : Concert des orchestres
L’événement Concert des orchestres Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom
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