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Concert des orchestres Centre Hospitalier Fernand Léger Argentan

Concert des orchestres Centre Hospitalier Fernand Léger Argentan mardi 23 juin 2026.

Lieu : Centre Hospitalier Fernand Léger

Adresse : 47 rue Aristide Briand

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Argentan

Concert des orchestres

Centre Hospitalier Fernand Léger 47 rue Aristide Briand Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Le swing des orchestres
Concert des orchestres et du programme Orchestre à l’École
Les élèves du Conservatoire se joignent aux jeunes musiciens des écoles Anne-
Frank, Thomas-Pesquet et du collège François-Truffaut, pour vous convier à une
soirée spéciale swing !
Quai des Arts (salle Quai A)
Tout public, gratuit   .

Centre Hospitalier Fernand Léger 47 rue Aristide Briand Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 33 67 28 03 

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English : Concert des orchestres

L’événement Concert des orchestres Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom

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