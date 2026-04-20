Concert des orchestres Centre Hospitalier Fernand Léger Argentan

Argentan

Concert des orchestres

Centre Hospitalier Fernand Léger 47 rue Aristide Briand Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Le swing des orchestres

Concert des orchestres et du programme Orchestre à l’École

Les élèves du Conservatoire se joignent aux jeunes musiciens des écoles Anne-

Frank, Thomas-Pesquet et du collège François-Truffaut, pour vous convier à une

soirée spéciale swing !

Quai des Arts (salle Quai A)

Tout public, gratuit .

Centre Hospitalier Fernand Léger 47 rue Aristide Briand Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 33 67 28 03

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English : Concert des orchestres

L’événement Concert des orchestres Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom