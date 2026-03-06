Concert des Solistes du Paris Symphonic Orchestra Dun-le-Palestel

Eglise Dun-le-Palestel Creuse

Début : 2026-08-12
Retrouvez les solistes du Paris Symphonic Orchestra pour un concert en l’église.
A l’église, 20h30, vente des billets 1 h avant le concert. Tarif 18€ adulte.   .

Eglise Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 92 63 92 

