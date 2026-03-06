Concert des Solistes du Paris Symphonic Orchestra

Eglise Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Retrouvez les solistes du Paris Symphonic Orchestra pour un concert en l’église.

A l’église, 20h30, vente des billets 1 h avant le concert. Tarif 18€ adulte. .

Eglise Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 92 63 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert des Solistes du Paris Symphonic Orchestra

L’événement Concert des Solistes du Paris Symphonic Orchestra Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-03-03 par Creuse Tourisme